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Трамп побыстрее закончит с Путиным и переключится на Китай

Bloomberg
15:58 597

Президент США Дональд Трамп заключает сделку с Владимиром Путиным, чтобы заняться Китаем, пишет Bloomberg.

Цель Трампа - ослабить напряженность в отношениях с Россией, что позволит Путину сосредоточиться на Украине, в то время как США переключатся на противодействие Китаю. Это может изменить глобальные альянсы, усилив давление на Си Цзиньпина посредством санкций и военных действий в Индо-Тихоокеанском регионе.

Тем временем стало известно, что Путин и председатель КНР Си Цзиньпин проведут телефонные переговоры, в ходе которых обсудят в том числе итоги встречи делегаций США и РФ в Эр-Рияде.

Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, лидеры созвонятся в ближайшее время.

На вопрос журналистов, стоит ли ожидать телефонного разговора Владимира Путина и Си Цзиньпина об итогах переговоров в Эр-Рияде, представитель Кремля ответил: «Стоит».

19 февраля Путин сообщил о планах проинформировать партнеров по БРИКС, включая Китай, об итогах переговоров в Эр-Рияде, состоявшихся 18 февраля. МИД КНР, комментируя встречу делегаций России и США, подчеркнул, что Пекин «поддерживает любые усилия по установлению мира в Украине».

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