Названы подтвержденные потери российской армии

С начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году количество погибших российских солдат и офицеров, которых удалось установить поименно, достигло 95 026 человек. Только за последний месяц — с 24 января по 21 февраля — этот список пополнили 5007 военнослужащих, следует из подсчета «Русской службы BBC» и «Медиазоны».

Одна из крупных категорий погибших — осужденные, которые отправились на войну прямиком из колоний. В общей сложности подтверждена гибель 16 171 бывшего заключенного. Однако, как следует из документов ЧВК «Вагнер», с которыми ознакомились журналисты BBC, осужденные могут составлять до трети реальных потерь российской армии за три года войны.

Также журналисты подсчитали, что в вооруженных формированиях так называемых «ДНР» и «ЛНР» за три года могли погибнуть от 21 тыс. до 23,5 тыс. человек. Речь идет преимущественно о гибели людей, которых насильно мобилизовали и отправили на фронт с минимальной подготовкой. Подавляющее большинство этих потерь пришлось на первый год вторжения.

Они сопоставимы с потерями всех официальных подразделений российских сил за этот период (25 769 человек). В итоге, как отмечает «Би-би-си», из 10 погибших, воевавших на стороне России, три человека — это заключенные, а еще два — жители сепаратистских «ДНР» и «ЛНР». И те и другие не участвовали в жизни российского общества.

При этом реальные потери российской армии в войне против Украины могут быть гораздо выше подтвержденных данных и составлять от 146 194 до 211 169 человек. «А с учетом потерь так называемых «ДНР» и «ЛНР» общее число погибших со стороны России может находиться в диапазоне от 167 194 до 234 669 человек», — заключает BBC.

Согласно данным Пентагона, к ноябрю прошлого года общие потери России составили 615 тыс.: 115 тыс. убитых и 500 тыс. раненых. Минобороны Великобритании оценивало общие потери российской армии в 610 тыс. человек, из которых 200 тыс. были убиты, а 400 тыс. — ранены. Это превышает все военные потери России в конфликтах после 1945 года, подчеркивал The Economist.