Почти как на Нью-Йоркской бирже: «наезд-отскок»… и нет Украины

Предлагаю уважаемым читателям haqqin.az вначале вспомнить три явления, вроде бы никак между собой не связанных, чтобы потом свести их воедино, как это делают в голливудских фильмах, где несколько параллельно развивающихся сюжетов сходятся под занавес в одной точке… История первая В августе 2008 года произошла по-своему уникальная российско-грузинская война. Вероятно, это был первый в мировой истории случай, когда жертва войны была по сути дела приравнена к агрессору и обвинена в начале войны. То было веяние нового времени, когда сопротивление врагу считалось делом предосудительным, а капитуляция на милость агрессора – делом похвальным и даже почетным.

Бесспорно, тогдашний президент Михаил Саакашвили, столкнувшись с постоянными бомбежками грузинских сел в Южной Осетии, отреагировал не лучшим образом и, главное, слишком быстро. Будь на его месте более опытный, хладнокровный и прагматичный политик, он бы наверняка растянул эту историю на пару месяцев, пока не сложится нужная для мирового общественного мнения картинка – кварталы разрушенных домов, окровавленные жертвы, караваны беженцев... Чтобы ни у кого не возникло вопросов по поводу легитимности ответного удара Грузии по России, и чтобы международное сообщество признало неопровержимый факт российской агрессии. Впрочем, сейчас мы говорим о тактической стороне дела. Стратегически же выбор у Саакашвили был тогда небогатым - либо выводить из Южной Осетии мирное населения и армию, либо воевать с Россией. И никто ведь тогда не хотел понимать, что причиной войны стало недовольство Владимира Путина тем фактом, что Европа признала независимость Косово. Даже несмотря на то, что своих намерений Путин не скрывал и за пару недель до войны прямо заявил, что «на случай признания Косово у нас есть свои домашние заготовки».

Имеющий глаза – да увидит, имеющий уши – да услышит! Увы, мир и, прежде всего, Европа предпочли тогда закрыть глаза и заткнуть уши. Потом был доклад швейцарского дипломата Хайди Тальявини с заданием «дать по ушам» обеим сторонам конфликта. Понимая, что оправдать Россию было бы неправильно, а винить ее в начале войны - опасно, Евросоюз принял соломоново решение, обвинив и Россию, и Грузию. В результате победили политкорректность и трусость, замаскированные под осторожность. После августа 2008 года Запад ввел неофициальные санкции против… Нет-нет, не России, а против Грузии, которую лишили возможности закупать оружие. Еще одно веяние real politic, в рамках которой потенциальной жертве войны не дают оружие, чтобы она не могла себя защитить и сдалась сразу... На евроамериканском дипломатическом новоязе это называется «Во избежание эскалации конфликта». Другими словами, если на вас напали, то сдавайтесь сразу. И будет вам за это мир… Долгие годы Саакашвили не мог избавиться от репутации фрика, ввязавшегося в заведомо проигранную войну. Первые ростки понимания реальности со стороны Запада проросли сквозь асфальт косности только в 2014 году, когда Россия оттяпала у Украины Крым.

С точки зрения западных бюрократов украинские власти повели себя тогда просто идеально – внимая призывам Запада «не поддаваться на провокации», они сидели, не шелохнувшись. Хотя, рассуждая объективно, пребывая в состоянии постмайданного бардака у них не было реальных возможностей предпринять что-то действенное. Потом выяснилось, что тактика мелких уступок агрессору не работает, и за Крымом последовал захват Донбасса. Но окончательно мир признал в России агрессора только после 22 февраля 2022-го, когда российские войска вторглись в Украину и увязли там на три года. Вторая история Она, кстати, совсем из другой оперы. В 1995 году международные инвесторы приступили к разработке нефтегазовых ресурсов Азербайджана, после чего созрел проект строительства целой сети нефте- и газопроводов. Если смотреть на этот проект с рыночной точки зрения, то есть, с позиции «выгодности», как это любит делать один американский гражданин с рыжей челкой, то маршруты этих нефте- и газопроводов должны были пойти через территорию Армении - оптимальный путь из Азербайджана в Турцию и дальше в Европу.

Но тогдашний президент Азербайджана Гейдар Алиев о выгоде не думал, поскольку был он не девелопером, а политиком, в системе приоритетов которого деньги далеко не всегда решали все. Трезво рассудив, что Армения – это военный враг Азербайджана, а потому ни о каком выгодном сотрудничестве с ней не может быть и речь, Алиев перенаправил трубопроводы по более длинному маршруту - через Грузию. В голову девелопера или торговца такое решение просто не пришло бы. И в самом деле, зачем тратить лишние миллионы?! Но, как уже говорилось, Гейдар Алиев был не девелопером, а большим политиком… Третья история Впрочем, не история даже, а просто напоминание. Как известно, Владимир Путин любит опаздывать на международные встречи, в особенности с западными лидерами. Делается это специально, чтобы унизить их, показать, кто в доме хозяин. Есть лишь два человека, на встречи с которыми президент России никогда не опаздывает, — это товарищ Си и турецкий президент Эрдоган. Вряд ли нужно объяснять, почему. Это и так ясно. Если, конечно, вы не девелопер…

Заключение Все эти три элемента одного паззла сходятся в одном - в той драме, которая разворачивается сейчас вокруг Украины. Вокруг жертвы, которую впервые после 2008 года обвинили… в начале войны! Все разворачивается вокруг драмы, в которой агрессор и людоед вдруг предстает перед миром хорошим парнем, а политик, который вместо бегства предпочел остаться и воевать, - глупым комиком, не сумевшим предотвратить войну. С первым эпизодом связан и второй. Девелопер с рыжей шевелюрой искренне верит в силу материальной и финансовой выгоды. Он глубоко убежден в том, что, если предложить конфликтующим сторонам нечто выгодное, то любой конфликт можно уладить. Ну, как на нью-йоркском рынке недвижимости. И никто почему-то не объяснил ему, что политика и рынок недвижимости - разные вещи. Как и то, что применительно к политике слово «сделка» звучит унизительно и даже похабно. И последнее. Третий эпизод - ключ к тому, что происходит после возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Девелопер не понял, что Россия — это не Канада, не Мексика и не Панама. И что перед ним сейчас не Джастин Трюдо, а самый опасный человек в мире.

А случилось, собственно, вот что. Много месяцев девелопер публично хвастал, что сможет остановить войну в Украине. Ладно, не за 24 часа, не будем придираться к фигуре речи. Но, по крайней мере, за какое-то приемлемое время. А потом вмешалась реальная жизнь, и у нашего девелопера-оптимиста осталось всего два варианта. Первый - идти на открытую конфронтацию с Путиным, вынуждая его под угрозой наращивания военной помощи Украине принять невыгодные для России условия. Но пойти на такое - значит материализовать все страхи нашего девелопера об ужасной ядерной войне с непредсказуемыми русскими. Настоящий политик, такой, как Маннергейм, или Черчилль, или Рейган с Маргарет Тэтчер на такое решились бы. Поскольку смелые и волевые люди тяжелых решений не боятся. Но скажите на милость: где и когда вы встречали смелого и решительного торговца или девелопера? Ситуация с Панамой не в счет…