В Белом доме назвали Зеленского «монстром»

Президент Украины Владимир Зеленский «так сильно разозлил» американского лидера Дональда Трампа во время переговоров США с РФ, что американский президент был на грани прекращения военной помощи, сообщает Axios со ссылкой на источники.

«Зеленский — актёр, который совершил типичную ошибку театралов: он начал думать, что является тем персонажем, которого играет на экране. Да, он проявил храбрость и выступил против России. Но если бы не миллионы, которые мы потратили, он бы уже лежал в могиле. Ему пора уйти со сцены, прихватив весь этот драматизм», - заявил сотрудник Белого дома, участвовавший в переговорах.

«Мы сами создали монстра в лице Зеленского. А эти зацикленные на Трампе европейцы (вероятно, имеется в виду зацикленные на негативе к Трампу) дают ему ужасные советы», - добавил другой чиновник, участвовавший в переговорах.

По словам источников, за последние девять дней было пять инцидентов, которые разозлили Трампа и всю его команду, а Зеленский «показал, как не следует делать «искусство сделки», когда речь зашла о том, чтобы заручиться поддержкой Трампа.