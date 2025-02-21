Лига Европы: «Фенербахче» поедет в Шотландию

Единственному представителю Турции в еврокубках «Фенербахче» достался шотландский «Рейнджерс». А в случае успеха стамбульцы сыграют с победителем пары «Рома» - «Атлетик».

«Сеянными» при жеребьевке были «Лацио» (Италия), «Атлетик» (Испания), «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Тоттенхэм» (Англия), «Айнтрахт» (Германия), «Лион» (Франция), «Олимпиакос» (Греция) и «Рейнджерс» (Шотландия).

Результаты жеребьевки:

«Буде-Глимт» (Норвегия) - «Олимпиакос» (Греция)

«Фенербахче» (Турция) - «Рейнджерс» (Шотландия)

«Аякс» (Нидерланды) - «Айнтрахт» (Германия)

ФКСБ (Румыния) - «Лион» (Франция)

АЗ (Нидерланды) - «Тоттенхэм» (Англия)

«Реал Сосьедад» (Испания) - «Манчестер Юнайтед» (Англия)

«Виктория» (Чехия) - «Лацио» (Италия)

«Рома» (Италия) - «Атлетик» (Испания).

Матчи пройдут 6 и 13 марта.