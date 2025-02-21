Лига Европы: «Фенербахче» поедет в Шотландию
В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы.
Единственному представителю Турции в еврокубках «Фенербахче» достался шотландский «Рейнджерс». А в случае успеха стамбульцы сыграют с победителем пары «Рома» - «Атлетик».
«Сеянными» при жеребьевке были «Лацио» (Италия), «Атлетик» (Испания), «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Тоттенхэм» (Англия), «Айнтрахт» (Германия), «Лион» (Франция), «Олимпиакос» (Греция) и «Рейнджерс» (Шотландия).
Результаты жеребьевки:
«Буде-Глимт» (Норвегия) - «Олимпиакос» (Греция)
«Фенербахче» (Турция) - «Рейнджерс» (Шотландия)
«Аякс» (Нидерланды) - «Айнтрахт» (Германия)
ФКСБ (Румыния) - «Лион» (Франция)
АЗ (Нидерланды) - «Тоттенхэм» (Англия)
«Реал Сосьедад» (Испания) - «Манчестер Юнайтед» (Англия)
«Виктория» (Чехия) - «Лацио» (Италия)
«Рома» (Италия) - «Атлетик» (Испания).
Матчи пройдут 6 и 13 марта.