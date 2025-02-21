Путин снова расхваливает «Орешник»: Выдерживает температуру Солнца…

Боеголовки «Орешника» «выдерживают температуру, равную температуре Солнца», заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании форума «Технологии будущего».

«С 80-х годов еще разрабатывали системы планирующего блока летающего — «Авангард» мы его назвали. Там сопоставимые температуры. В конце 80-х годов еще задумывались, чтобы сделать такие системы, но не могли, потому что не было материалов. Вот в чем проблема. Он летит и плавится как эскимо», — сказал Путин.

6 февраля Россия, вероятно, запустила в сторону Киева баллистическую ракету «Орешник», однако она упала на территории России, сообщал Forbes. После этого аналитики обращали внимание, что тема «Орешника», которым Путин и его приближенные постоянно угрожали Западу, исчезла из российского информационного поля.