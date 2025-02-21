USD 1.7000
EUR 1.7850
RUB 1.9142
Подписаться на уведомления
Российские спецслужбы снова убили генерала Буданова
Новость дня
Российские спецслужбы снова убили генерала Буданова

Путин снова расхваливает «Орешник»: Выдерживает температуру Солнца…

16:43 1651

Боеголовки «Орешника» «выдерживают температуру, равную температуре Солнца», заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании форума «Технологии будущего».

«С 80-х годов еще разрабатывали системы планирующего блока летающего — «Авангард» мы его назвали. Там сопоставимые температуры. В конце 80-х годов еще задумывались, чтобы сделать такие системы, но не могли, потому что не было материалов. Вот в чем проблема. Он летит и плавится как эскимо», — сказал Путин.

6 февраля Россия, вероятно, запустила в сторону Киева баллистическую ракету «Орешник», однако она упала на территории России, сообщал Forbes. После этого аналитики обращали внимание, что тема «Орешника», которым Путин и его приближенные постоянно угрожали Западу, исчезла из российского информационного поля.

Спецпредставитель Трампа после встречи с Зеленским: «Отважный лидер»
Спецпредставитель Трампа после встречи с Зеленским: «Отважный лидер»
18:08 229
Россия может вторгнуться еще в одну область Украины
Россия может вторгнуться еще в одну область Украины
17:41 993
Что за документ могут подписать Зеленский и Трамп?
Что за документ могут подписать Зеленский и Трамп?
17:01 1581
Путин снова расхваливает «Орешник»: Выдерживает температуру Солнца…
Путин снова расхваливает «Орешник»: Выдерживает температуру Солнца…
16:43 1652
Спецпредставитель Трампа подружился с Путиным в Москве
Спецпредставитель Трампа подружился с Путиным в Москве
13:42 4338
В Белом доме назвали Зеленского «монстром»
В Белом доме назвали Зеленского «монстром»
16:25 1987
Еще одна победа Эрдогана: курдские террористы покидают Сирию
Еще одна победа Эрдогана: курдские террористы покидают Сирию главная тема; все еще актуально
02:42 9066
Названы подтвержденные потери российской армии
Названы подтвержденные потери российской армии
16:15 3052
Li Auto не планирует назначать официального дилера в Азербайджане в 2025 году
Li Auto не планирует назначать официального дилера в Азербайджане в 2025 году
13:45 2439
Трамп побыстрее закончит с Путиным и переключится на Китай
Трамп побыстрее закончит с Путиным и переключится на Китай Bloomberg
15:58 1718
Снег в Баку: число пострадавших растет
Снег в Баку: число пострадавших растет обновлено 15:17
15:17 8691

ЭТО ВАЖНО

Спецпредставитель Трампа после встречи с Зеленским: «Отважный лидер»
Спецпредставитель Трампа после встречи с Зеленским: «Отважный лидер»
18:08 229
Россия может вторгнуться еще в одну область Украины
Россия может вторгнуться еще в одну область Украины
17:41 993
Что за документ могут подписать Зеленский и Трамп?
Что за документ могут подписать Зеленский и Трамп?
17:01 1581
Путин снова расхваливает «Орешник»: Выдерживает температуру Солнца…
Путин снова расхваливает «Орешник»: Выдерживает температуру Солнца…
16:43 1652
Спецпредставитель Трампа подружился с Путиным в Москве
Спецпредставитель Трампа подружился с Путиным в Москве
13:42 4338
В Белом доме назвали Зеленского «монстром»
В Белом доме назвали Зеленского «монстром»
16:25 1987
Еще одна победа Эрдогана: курдские террористы покидают Сирию
Еще одна победа Эрдогана: курдские террористы покидают Сирию главная тема; все еще актуально
02:42 9066
Названы подтвержденные потери российской армии
Названы подтвержденные потери российской армии
16:15 3052
Li Auto не планирует назначать официального дилера в Азербайджане в 2025 году
Li Auto не планирует назначать официального дилера в Азербайджане в 2025 году
13:45 2439
Трамп побыстрее закончит с Путиным и переключится на Китай
Трамп побыстрее закончит с Путиным и переключится на Китай Bloomberg
15:58 1718
Снег в Баку: число пострадавших растет
Снег в Баку: число пострадавших растет обновлено 15:17
15:17 8691
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться