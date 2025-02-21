В Баку судят подозреваемого в госизмене Самедова

Начался судебный процесс над Бахрузом Самедовым, обвиняемым в государственной измене.

Как сообщает haqqin.az, в ходе судебного разбирательства в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Эльнура Нуриева уточнены анкетные данные обвиняемого.

Адвокат обвиняемого Зибейда Садыгова обратилась в суд с ходатайством о замене меры пресечения в отношении Бахруза Самедова на домашний арест. Суд отклонил ходатайство.

Принято решение о передаче уголовного дела на рассмотрение суда. Очередное судебное заседание назначено на 7 марта.

Отметим, что Бахруз Самедов был задержан в августе 2024 года в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проводимых Службой государственной безопасности (СГБ).

Служба государственной безопасности предъявила ему обвинение по статье 274 (государственная измена) Уголовного кодекса Азербайджана.