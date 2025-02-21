Что за документ могут подписать Зеленский и Трамп?

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа - Кит Келлог - в Киеве обсуждает сделку по полезным ископаемым, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Изначальное предложение США, которое Украина отклонила, предполагало получение 50% от продажи лицензий и других доходов от добычи полезных ископаемых. Источник говорит, что это нарушило бы украинские законы.

Украина предложила изменить предложение, чтобы оно стало выгодно и ей тоже. Источник говорит, что «в идеале» соглашение было бы подписано в присутствии лидеров обеих стран Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Администрация Трампа рассматривает эту сделку «как способ связать Америку и Украину», говорит другой источник. При этом большая часть будущих гарантий безопасности Украины будет возложена на Европу.

Вчера Зеленский по итогам переговоров с Келлогом заявил, что Украина «готова к сильному, действительно полезному соглашению с президентом Соединенных Штатов по инвестициям и безопасности».