USD 1.7000
EUR 1.7850
RUB 1.9142
Подписаться на уведомления
Российские спецслужбы снова убили генерала Буданова
Новость дня
Российские спецслужбы снова убили генерала Буданова

Узбек собирался совершить теракты в стамбульских синагогах

17:15 682

Спецслужбы Турции в Стамбуле задержали гражданина Узбекистана, который планировал серию нападений на синагоги и еврейские школы с применением огнестрельного оружия и взрывных устройств.

Сообщается, что злоумышленник находился в прямом контакте с руководством террористической группировки ИГИЛ.

По данным МВД Турции, за прошлый год в республике задержаны свыше 3 тысяч человек по подозрению в связях с ИГИЛ.

Спецпредставитель Трампа после встречи с Зеленским: «Отважный лидер»
Спецпредставитель Трампа после встречи с Зеленским: «Отважный лидер»
18:08 240
Россия может вторгнуться еще в одну область Украины
Россия может вторгнуться еще в одну область Украины
17:41 1002
Что за документ могут подписать Зеленский и Трамп?
Что за документ могут подписать Зеленский и Трамп?
17:01 1586
Путин снова расхваливает «Орешник»: Выдерживает температуру Солнца…
Путин снова расхваливает «Орешник»: Выдерживает температуру Солнца…
16:43 1656
Спецпредставитель Трампа подружился с Путиным в Москве
Спецпредставитель Трампа подружился с Путиным в Москве
13:42 4339
В Белом доме назвали Зеленского «монстром»
В Белом доме назвали Зеленского «монстром»
16:25 1988
Еще одна победа Эрдогана: курдские террористы покидают Сирию
Еще одна победа Эрдогана: курдские террористы покидают Сирию главная тема; все еще актуально
02:42 9066
Названы подтвержденные потери российской армии
Названы подтвержденные потери российской армии
16:15 3055
Li Auto не планирует назначать официального дилера в Азербайджане в 2025 году
Li Auto не планирует назначать официального дилера в Азербайджане в 2025 году
13:45 2440
Трамп побыстрее закончит с Путиным и переключится на Китай
Трамп побыстрее закончит с Путиным и переключится на Китай Bloomberg
15:58 1719
Снег в Баку: число пострадавших растет
Снег в Баку: число пострадавших растет обновлено 15:17
15:17 8693

ЭТО ВАЖНО

Спецпредставитель Трампа после встречи с Зеленским: «Отважный лидер»
Спецпредставитель Трампа после встречи с Зеленским: «Отважный лидер»
18:08 240
Россия может вторгнуться еще в одну область Украины
Россия может вторгнуться еще в одну область Украины
17:41 1002
Что за документ могут подписать Зеленский и Трамп?
Что за документ могут подписать Зеленский и Трамп?
17:01 1586
Путин снова расхваливает «Орешник»: Выдерживает температуру Солнца…
Путин снова расхваливает «Орешник»: Выдерживает температуру Солнца…
16:43 1656
Спецпредставитель Трампа подружился с Путиным в Москве
Спецпредставитель Трампа подружился с Путиным в Москве
13:42 4339
В Белом доме назвали Зеленского «монстром»
В Белом доме назвали Зеленского «монстром»
16:25 1988
Еще одна победа Эрдогана: курдские террористы покидают Сирию
Еще одна победа Эрдогана: курдские террористы покидают Сирию главная тема; все еще актуально
02:42 9066
Названы подтвержденные потери российской армии
Названы подтвержденные потери российской армии
16:15 3055
Li Auto не планирует назначать официального дилера в Азербайджане в 2025 году
Li Auto не планирует назначать официального дилера в Азербайджане в 2025 году
13:45 2440
Трамп побыстрее закончит с Путиным и переключится на Китай
Трамп побыстрее закончит с Путиным и переключится на Китай Bloomberg
15:58 1719
Снег в Баку: число пострадавших растет
Снег в Баку: число пострадавших растет обновлено 15:17
15:17 8693
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться