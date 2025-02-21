Узбек собирался совершить теракты в стамбульских синагогах
17:15 682
Спецслужбы Турции в Стамбуле задержали гражданина Узбекистана, который планировал серию нападений на синагоги и еврейские школы с применением огнестрельного оружия и взрывных устройств.
Сообщается, что злоумышленник находился в прямом контакте с руководством террористической группировки ИГИЛ.
По данным МВД Турции, за прошлый год в республике задержаны свыше 3 тысяч человек по подозрению в связях с ИГИЛ.
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