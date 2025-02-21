Министерство предупреждает азербайджанских водителей
17:31 507
В Азербайджане на магистральных автомобильных дорогах ожидается ограничение видимости до 1-2 км. Об этом сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов.
В связи со снежной погодой на территории страны до утра 22 февраля ожидается ограничение видимости на автомагистралях до 1-2 км, а температура воздуха понизится еще на 5 градусов.
"С учетом гололеда и снежной погоды водителям рекомендуется соблюдать осторожность", - добавили в министерстве.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!