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Министерство предупреждает азербайджанских водителей

17:31 507

В Азербайджане на магистральных автомобильных дорогах ожидается ограничение видимости до 1-2 км. Об этом сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов.

В связи со снежной погодой на территории страны до утра 22 февраля ожидается ограничение видимости на автомагистралях до 1-2 км, а температура воздуха понизится еще на 5 градусов.

"С учетом гололеда и снежной погоды водителям рекомендуется соблюдать осторожность", - добавили в министерстве.

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