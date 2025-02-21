США перебросили cпецназ в Балтику

Отряд из примерно 40 морских пехотинцев США прибудет в Финляндию для участия в операции НАТО Baltic Sentry («Балтийский часовой») по охране подводной критически важной инфраструктуры, сообщили в военно-морских силах (ВМС) Финляндии.

Планируется, что американские морпехи будут сотрудничать с береговой охраной страны и использовать для наблюдения за акваторией Балтийского моря беспилотники. Подобное взаимодействие с вооруженными силами США станет первой операцией в рамках Соглашения о сотрудничестве в области обороны (DCA) между Хельсинки и Вашингтоном, которое вступило в силу 1 сентября 2024 года, отметили в ВМС Финляндии.

Североатлантический альянс начал операцию Baltic Sentry 14 января из-за участившегося обрыва подводных кабелей на дне Балтийского моря. Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщал, что она рассчитана на 90 дней, но может продлиться и дольше. В рамках операции Польша и Эстония разрешили своим военно-морским флотам реагировать на потенциальные угрозы силой и останавливать суда, которые они сочтут причастными к инцидентам в своих территориальных водах.

С конца прошлого года на Балтике произошло несколько обрывов электро- и телекоммуникационных кабелей. В ноябре повреждения получил кабель C-Lion 1 финской госкомпании Cinia, соединяющий Финляндию и Германию. Тогда в этом заподозрили китайское судно Yi Peng 3. Этот же сухогруз связывают с обрывами подводных телекоммуникаций между Литвой и Швецией: BCS East-West Interlink 18 ноября и NordBalt 14 января.