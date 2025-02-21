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Россия может вторгнуться еще в одну область Украины

17:41 1016

Несмотря на начатые США переговоры с РФ, российские войска не останавливаются в Украине и приближаются к Днепропетровской области, одному из крупнейших регионов Украины с крупной промышленной базой, пишет The New York Times.

«Российские войска сейчас находятся менее чем в трех милях от границы региона, и в последние дни они продвигаются вперед. Если российская армия перейдет из восточной Донецкой области в Днепропетровскую, это нанесет большой удар по моральному духу в Украине… Это также может осложнить позицию Киева на территориальных переговорах, которые могут возникнуть», - говорится в публикации.

Указывается, что российское наступление уже изменило ландшафт приграничной зоны Днепропетровска: теперь траншеи и противотанковые рвы выстроились вдоль дорог, по которым проезжают колонны бронетехники. Гражданское население тоже готовится к бою, пишет NYT, некоторые уже эвакуировались, другие строят планы по переезду.

Угроза наступления войск России на Днепропетровскую область основывается на шести месяцах их быстрого продвижения в Донецкой области, хоть и в последние недели оно замедлилось, говорится в публикации.

По словам военного эксперта из Вены Франца Гади, замедление связано с плохой погодой, а также с эффективным использованием Украиной беспилотников.

«Но беспилотники не могут удерживать территорию», - заявил командир штурмового батальона спецназа «Шквал» из 59-й бригады, подполковник Вадим Балюк.

Вернувшиеся с донецкого фронта военнослужащие говорят, что самая большая проблема Украины на поле боя остается неизменной: враг, чье подавляющее превосходство в живой силе позволяет проводить беспощадные атаки.

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