Сотрудники «Азеришыг» работают усиленно

Производственное объединение «Азеригаз» компании SOCAR перешло на усиленный режим работы в связи с резким ухудшением погодных условий. Это направлено на обеспечение бесперебойного газоснабжения абонентов в холодное время года.

Ежегодно с мая по ноябрь «Азеригаз» проводит комплексную подготовку к осенне-зимнему сезону. В рамках этих мероприятий выполняются установка и замена газовых регуляторов, подъем газовых линий на опоры, покраска труб, а также проверка газопроводов на предмет утечек. Эти меры позволяют минимизировать возможные проблемы в зимний период и гарантировать надежное газоснабжение.

Несмотря на резкое похолодание, подача и розничная реализация природного газа осуществляются в штатном режиме, без перебоев. «Азеригаз» полностью готов к любым форс-мажорным обстоятельствам, которые могут возникнуть.

Дополнительно сообщаем, что колл-центр «104» работает в круглосуточном усиленном режиме, обеспечивая оперативное реагирование на обращения абонентов.