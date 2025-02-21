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Сильные заморозки и в Иране

17:50 408

В Иране в провинциях Южный Азербайджан, Западный Азербайджан (центральная Урмия), Восточный Азербайджан (Тебриз), Ардебиль, Зенджан, Казвин 21 и 22 февраля температура воздуха опустится с - 8 до -15 градусов. Об этом сообщает агентство IRNA.

Согласно информации, температура воздуха в Керманше, Лористане, Эльбрусе, Загросе, Гилане и Мазандаране опустится ниже -15.

Снижение температуры в Иране продолжится до середины следующей недели.

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