USD 1.7000
EUR 1.7850
RUB 1.9142
Подписаться на уведомления
Российские спецслужбы снова убили генерала Буданова
Новость дня
Российские спецслужбы снова убили генерала Буданова

В Дашкесане состоялась встреча с местными предпринимателями

фото
17:52 199

ЗАО AzerGold провела встречу с юридическими и физическими лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в Дашкесанском районе.

На встрече, организованной в исполнительной власти Дашкесанского района, присутствовали заместитель главы исполнительной власти района Вугар Мамедов, начальник отдела закупок и управления цепочкой поставок ЗАО AzerGold Аминага Дадашов, представители Гянджа-Дашкесанского регионального филиала Государственного агентства занятости, Агентства по развитию малого и среднего бизнеса, а также местные предприниматели.

Встреча была организована с целью поощрения участия местных предпринимателей в конкурсах на закупки, организованных ЗАО AzerGold, осуществляющим активную добывающую и производственную деятельность в Дашкесанском районе, на основе требований национального законодательства и прогрессивного международного опыта.

На встрече предпринимателям была предоставлена обширная информация о правилах закупок, применяемых акционерным обществом, подробно описаны порядок подачи заявок на конкурсы, порядок участия. Участникам мероприятия также была предоставлена подробная информация о планировании участия в закупках, показателях квалификационного соответствия, исполнении контракта, закупочной документации, представлении и оценке предложений, изучении результатов и механизмах контроля процесса.

Было отмечено, что в результате системных и последовательных мер, проводимых под руководством президента Азербайджана Ильхама Алиева в направлении развития предпринимательства в нашей стране, работы по совершенствованию законодательной базы, упрощению административных процедур и применению налоговых льгот для предпринимателей созданы широкие возможности. Чтобы максимально использовать эти возможности, повысить занятость, экономическую активность в регионах, внести устойчивый вклад в экономическое благополучие региона, субъекты микро, малого, среднего и крупного предпринимательства должны постоянно активно участвовать в процессах закупок.

В конце был проведен обмен мнениями с предпринимателями, даны ответы на интересующие их вопросы.

Спецпредставитель Трампа после встречи с Зеленским: «Отважный лидер»
Спецпредставитель Трампа после встречи с Зеленским: «Отважный лидер»
18:08 270
Россия может вторгнуться еще в одну область Украины
Россия может вторгнуться еще в одну область Украины
17:41 1027
Что за документ могут подписать Зеленский и Трамп?
Что за документ могут подписать Зеленский и Трамп?
17:01 1602
Путин снова расхваливает «Орешник»: Выдерживает температуру Солнца…
Путин снова расхваливает «Орешник»: Выдерживает температуру Солнца…
16:43 1665
Спецпредставитель Трампа подружился с Путиным в Москве
Спецпредставитель Трампа подружился с Путиным в Москве
13:42 4342
В Белом доме назвали Зеленского «монстром»
В Белом доме назвали Зеленского «монстром»
16:25 1997
Еще одна победа Эрдогана: курдские террористы покидают Сирию
Еще одна победа Эрдогана: курдские террористы покидают Сирию главная тема; все еще актуально
02:42 9070
Названы подтвержденные потери российской армии
Названы подтвержденные потери российской армии
16:15 3074
Li Auto не планирует назначать официального дилера в Азербайджане в 2025 году
Li Auto не планирует назначать официального дилера в Азербайджане в 2025 году
13:45 2445
Трамп побыстрее закончит с Путиным и переключится на Китай
Трамп побыстрее закончит с Путиным и переключится на Китай Bloomberg
15:58 1723
Снег в Баку: число пострадавших растет
Снег в Баку: число пострадавших растет обновлено 15:17
15:17 8705

ЭТО ВАЖНО

Спецпредставитель Трампа после встречи с Зеленским: «Отважный лидер»
Спецпредставитель Трампа после встречи с Зеленским: «Отважный лидер»
18:08 270
Россия может вторгнуться еще в одну область Украины
Россия может вторгнуться еще в одну область Украины
17:41 1027
Что за документ могут подписать Зеленский и Трамп?
Что за документ могут подписать Зеленский и Трамп?
17:01 1602
Путин снова расхваливает «Орешник»: Выдерживает температуру Солнца…
Путин снова расхваливает «Орешник»: Выдерживает температуру Солнца…
16:43 1665
Спецпредставитель Трампа подружился с Путиным в Москве
Спецпредставитель Трампа подружился с Путиным в Москве
13:42 4342
В Белом доме назвали Зеленского «монстром»
В Белом доме назвали Зеленского «монстром»
16:25 1997
Еще одна победа Эрдогана: курдские террористы покидают Сирию
Еще одна победа Эрдогана: курдские террористы покидают Сирию главная тема; все еще актуально
02:42 9070
Названы подтвержденные потери российской армии
Названы подтвержденные потери российской армии
16:15 3074
Li Auto не планирует назначать официального дилера в Азербайджане в 2025 году
Li Auto не планирует назначать официального дилера в Азербайджане в 2025 году
13:45 2445
Трамп побыстрее закончит с Путиным и переключится на Китай
Трамп побыстрее закончит с Путиным и переключится на Китай Bloomberg
15:58 1723
Снег в Баку: число пострадавших растет
Снег в Баку: число пострадавших растет обновлено 15:17
15:17 8705
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться