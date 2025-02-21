Спецпредставитель Трампа после встречи с Зеленским: «Отважный лидер»

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа по Украине и России Кит Келлог сделал первое заявление после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как пишут украинские СМИ, назвал президента Украины «отважным лидером».

В соцсети Х Кит Келлог написал, что провел долгий и насыщенный день с высшим руководством Украины.

«Широкие и позитивные дискуссии с Владимиром Зеленским – боевым и отважным лидером нации в состоянии войны и его талантливой командой по национальной безопасности», – написал спецпредставитель Трампа.