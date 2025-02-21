Для Кыргызстана и Таджикистана сегодня «особенный исторический день»
Правительственные делегации Кыргызстана и Таджикистана подписали окончательный протокол о делимитации кыргызско-таджикской границы.
Об этом вечером 21 февраля в госрезиденции «Ала-Арча» объявили главы делегаций Камчибек Ташиев и Саймумин Ятимов, пишут кыргызские СМИ.
Ташиев сказал, что это «особенный исторический день для народов Кыргызстана и Таджикистана».
«…Сегодня мы окончательно завершили согласование [границы]. Наши комиссии по делимитации и демаркации официально заявляют: граница между Кыргызстаном и Таджикистаном полностью согласована», — заявил Ташиев.
Ятимов также сказал, что подписанный документ является «важнейшим историческим соглашением». По его словам, сложная работа по делимитации и демаркации границ завершена. «В случае реализации соглашения будет поставлена точка в столетнем споре между двумя братскими республиками», — сказал он.
Документы по границе должны быть направлены в парламенты двух стран, затем — на подпись президентам.
Общая протяженность кыргызско-таджикской границы составляет 972 километра. Из-за неустановленных границ на сопредельных с Таджикистаном территориях в Баткенской области Кыргызстана периодически возникали конфликты. Последний масштабный конфликт произошел в сентябре 2022 года. Тогда с обеих сторон погибли более сотни человек, напоминают кыргызские СМИ.