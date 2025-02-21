Французские истребители перехватили российские самолеты

Французские истребители Rafale перехватили два российских самолета неподалеку от побережья Латвии.

Об этом сообщается в Twitter-аккаунте объединенного штаба Вооруженных сил Франции.

«Rafale поднялся в воздух для обнаружения 2 самолетов (Ил-78 и Ил-20М) у побережья Латвии, которые не соответствовали международным авиационным правилам…», пишет объединенный штаб Вооруженных сил Франции.