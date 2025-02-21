Французские истребители перехватили российские самолеты
18:37 1395
Французские истребители Rafale перехватили два российских самолета неподалеку от побережья Латвии.
Об этом сообщается в Twitter-аккаунте объединенного штаба Вооруженных сил Франции.
«Rafale поднялся в воздух для обнаружения 2 самолетов (Ил-78 и Ил-20М) у побережья Латвии, которые не соответствовали международным авиационным правилам…», пишет объединенный штаб Вооруженных сил Франции.
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