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Французские истребители перехватили российские самолеты

18:37 1395

Французские истребители Rafale перехватили два российских самолета неподалеку от побережья Латвии.

Об этом сообщается в Twitter-аккаунте объединенного штаба Вооруженных сил Франции.

«Rafale поднялся в воздух для обнаружения 2 самолетов (Ил-78 и Ил-20М) у побережья Латвии, которые не соответствовали международным авиационным правилам…», пишет объединенный штаб Вооруженных сил Франции.

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