Болгария не отправит военных в Украину. Но ее об этом не просили

Парламент Болгарии принял декларацию, согласно которой военные страны не могут быть отправлены в Украину для участия в боевых действиях, за исключением случаев, предусмотренных союзническими обязательствами страны в НАТО, Евросоюзе, ООН и ОБСЕ.

За принятие декларации проголосовали 166 законодателей, против 27. Еще 11 депутатов воздержались, пишет Sofia Globe.

Против инициативы выступала партия «Возрождение», депутаты которой считают, что декларация «выражает мнение и не имеет обязательной силы». «Смысл декларации — успокоить болгарских граждан и подчеркнуть, что ни один болгарский солдат не будет отправлен в Украину», — объяснил один из авторов декларации, зампредседателя парламентской группы партии «Есть такой народ» Станислав Балабанов.

При этом он подчеркнул, что Болгарию не просили об отправке военных в Украину.