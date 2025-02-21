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Болгария не отправит военных в Украину. Но ее об этом не просили

18:48 412

Парламент Болгарии принял декларацию, согласно которой военные страны не могут быть отправлены в Украину для участия в боевых действиях, за исключением случаев, предусмотренных союзническими обязательствами страны в НАТО, Евросоюзе, ООН и ОБСЕ.

За принятие декларации проголосовали 166 законодателей, против 27. Еще 11 депутатов воздержались, пишет Sofia Globe.

Против инициативы выступала партия «Возрождение», депутаты которой считают, что декларация «выражает мнение и не имеет обязательной силы». «Смысл декларации — успокоить болгарских граждан и подчеркнуть, что ни один болгарский солдат не будет отправлен в Украину», — объяснил один из авторов декларации, зампредседателя парламентской группы партии «Есть такой народ» Станислав Балабанов.

При этом он подчеркнул, что Болгарию не просили об отправке военных в Украину.

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