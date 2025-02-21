Массовые штрафы протестующим в Грузии

Об этом говорится в заявлении МВД Грузии.

Участники акций протеста в Грузии начали получать в последнее время штрафы в 5 тыс. лари (около $1,7 тыс.) из-за перекрытия проспекта Руставели перед парламентом.

«В последний период общество отчетливо видит, что участники акций в Тбилиси перед парламентом Грузии намеренно и искусственно перекрывают проспект Руставели, хотя этого не требует число участников акций», - говорится в заявлении.

Ведомство поясняет, что, согласно закону «О собраниях и манифестациях» недопустимо перекрывать проезжую часть искусственно, когда протестующие умещаются в переходной зоне. Это административное нарушение подразумевает штраф в 5 тыс. лари или административное заключение сроком до 15 суток.

В Грузии с 28 ноября ежедневно проходят акции протеста после того, как премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что страна в одностороннем порядке замораживает процесс открытия переговоров о вступлении в Евросоюз.