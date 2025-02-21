У Трампа намекают: можем вывести войска из Германии

Администрация президента США Дональда Трампа может пересмотреть свое военное присутствие в Германии, заявил вице-президент Джей Ди Вэнс на Конференции консервативных политических действий (CPAC) в Вашингтоне, передает Politico.

Вэнс указал на действия Германии по ограничению свободы слова в интернете, предупредив, что американская общественность не поддержит финансирование обороны страны, пока ее правительство подавляет политическое самовыражение.

«Подумайте об этом. Вся оборона Германии субсидируется американскими налогоплательщиками. Сегодня в Германии находятся тысячи американских солдат. Вы думаете, что американские налогоплательщики будут терпеть, если вас посадят в тюрьму в Германии за публикацию оскорбительного твита? Конечно, нет», - сказал он.

Вэнс утверждает, что «администрация Байдена сделала больше для уничтожения свободы слова не только в Соединенных Штатах, но и в Европе, чем любая другая администрация в американской истории. Следуйте примеру Дональда Трампа, и это свобода слова, границы и суверенитет. Это будущее нашей общей цивилизации».