Али Асадов собрал чиновников
В пятницу, 21 февраля, состоялось совместное заседание Экономического совета и Наблюдательного совета Азербайджанского инвестиционного холдинга (АИХ).
Об этом информирует пресс-служба Кабинета министров.
Согласно сообщению, в повестку дня заседания, которое прошло под председательством премьер-министра Али Асадова, вошло подробное обсуждение текущей ситуации, основных показателей и перспектив в сфере добычи нефти и газа в Азербайджане, в том числе долгосрочных планов развития SOCAR и нефтегазового сектора республики в целом, прогнозов добычи до 2035 года, объемов запасов на разрабатываемых и новых месторождениях, других вопросов.
Президент SOCAR Ровшан Наджаф дал подробную информацию по вопросам повестки дня. Также выступили министр экономики (председатель Наблюдательного совета SOCAR) Микаил Джаббаров и генеральный директор Азербайджанского инвестиционного холдинга Руслан Алиханов.
По итогам заседания с учетом мнений и предложений членов Экономического совета и Наблюдательного совета АИХ были приняты решения, даны соответствующие поручения правлению АИХ и SOCAR.