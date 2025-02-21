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Али Асадов собрал чиновников

19:31 588

В пятницу, 21 февраля, состоялось совместное заседание Экономического совета и Наблюдательного совета Азербайджанского инвестиционного холдинга (АИХ).

Об этом информирует пресс-служба Кабинета министров.

Согласно сообщению, в повестку дня заседания, которое прошло под председательством премьер-министра Али Асадова, вошло подробное обсуждение текущей ситуации, основных показателей и перспектив в сфере добычи нефти и газа в Азербайджане, в том числе долгосрочных планов развития SOCAR и нефтегазового сектора республики в целом, прогнозов добычи до 2035 года, объемов запасов на разрабатываемых и новых месторождениях, других вопросов.

Президент SOCAR Ровшан Наджаф дал подробную информацию по вопросам повестки дня. Также выступили министр экономики (председатель Наблюдательного совета SOCAR) Микаил Джаббаров и генеральный директор Азербайджанского инвестиционного холдинга Руслан Алиханов.

По итогам заседания с учетом мнений и предложений членов Экономического совета и Наблюдательного совета АИХ были приняты решения, даны соответствующие поручения правлению АИХ и SOCAR.

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