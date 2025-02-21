Али Асадов собрал чиновников

Согласно сообщению, в повестку дня заседания, которое прошло под председательством премьер-министра Али Асадова, вошло подробное обсуждение текущей ситуации, основных показателей и перспектив в сфере добычи нефти и газа в Азербайджане, в том числе долгосрочных планов развития SOCAR и нефтегазового сектора республики в целом, прогнозов добычи до 2035 года, объемов запасов на разрабатываемых и новых месторождениях, других вопросов.