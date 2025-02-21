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Россия может отдать замороженные активы на восстановление Украины, но есть условия

19:48 330

Россия может согласиться на использование 300 миллиардов долларов замороженных российских активов для восстановления Украины, но будет настаивать на том, чтобы часть денег была потрачена на захваченные ею территории.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три источника.

По словам собеседников агентства, эта идея пока носит предварительный характер. Обсуждалась ли она во время российско-американских переговоров в Саудовской Аравии, неизвестно.

Один из источников, знакомый с дискуссиями в Москве, заявил, что Россия может согласиться на то, что две трети замороженных средств пойдут на восстановление Украины в рамках мирного соглашения, остальная часть — на восстановление оккупированных российскими войсками территорий. Два собеседника Reuters отметили, что важным остается вопрос, какие компании получат будущие контракты на восстановление.

Собеседник агентства, близкий к Кремлю, но не участвующий напрямую в переговорах, сообщил, что Россия все равно будет требовать разморозки активов в рамках постепенного смягчения санкций.

После начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину в 2022 году страны Запада заморозили суверенные активы России более чем на 300 миллиардов долларов. Большая часть средств хранится в депозитариях Европы. Западные союзники Украины с начала войны обсуждают возможность конфисковать замороженные российские средства и отправить их на помощь Киеву.

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