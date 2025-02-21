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У Рубио была «искренняя беседа» с главой МИД Узбекистана

20:14 1068

Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов провёл телефонный разговор с госсекретарём США Марко Рубио.

Об этом 21 февраля глава узбекского МИД сообщил в своём Telegram-канале.

«Вместе с госсекретарём США Марко Рубио мы провели искреннюю и продуктивную беседу по телефону. Обсудили ключевые темы двусторонних и многосторонних связей», — цитирует «Газета.uz» узбекского министра.

По словам Саидова, они договорились, что МИД Узбекистана и Госдепартамент США продолжат тесное сотрудничество в расширении стратегического партнёрства между двумя странами «во всех без исключения сферах».

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