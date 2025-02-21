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Трамп: Зеленский не важен на переговорах, а «Россия не виновата»

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20:25 2114

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не обязательно принимать личное участие в переговорах с россиянами по окончанию войны.

Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

«Он жалуется, что его нет на встрече, которую мы проводим с Саудовской Аравией, пытаясь выступить посредником. Ну, он был на встречах в течение трех лет с президентом, который не знал, что, черт возьми, он делает (предыдущий президент США Джо Байден). Он был на встречах в течение трех лет, и ничего не было достигнуто. Так что я не думаю, что его присутствие важно на этих встречах»,— сказал Дональд Трамп в эфире радиостанции Fox News.

Трамп утверждает, что Владимир Зеленский «очень плохо проявил себя в роли переговорщика». По словам американского лидера, у Зеленского «нет карт в рукаве» для переговоров.

Предыдущий американский президент Джо Байден настаивал на принципе «Ничего об Украине без Украины».

Также Трамп выразил разочарование неудачей быстро заключить соглашение об украинских ископаемых ресурсах. «Откровенно говоря, я бы хотел, чтобы он туда не ездил. Это было бесполезное путешествие», - сказал Трамп о министре финансов США Скотте Бессенте, который на прошлой неделе привозил в Киев американскую версию соглашения о ресурсах.

«Каждый раз, когда я говорю, что это не вина России, на меня всегда обрушиваются лживые СМИ. Но я говорю вам, что Байден говорил неправильные слова, Зеленский говорил неправильные слова. На них напал кто-то, кто намного больше и намного сильнее, что плохо, и так делать нельзя, но Россию можно было так легко отговорить от этого, что войны не должно было быть», - сказал Трамп.

Президент США признал, что Россия напала на Украину, не имея причин для нападения. При этом он  настаивает, что этой войны не должно было произойти, если бы с Россией договорились.

Трамп также сказал, что у него «прошли очень хорошие переговоры с Путиным», добавив, что затем у него состоялись «не такие уж хорошие переговоры с Украиной». Трамп утверждает, что Киев может демонстрировать жесткость лишь на словах, но не имеет большого количества козырей.

Глава Белого дома, кроме того, обвинил Европу в том, что «они… ничего не делали. Война идет. Встреч с Россией нет. Ничего нет. Они ничегошеньки не сделали».

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