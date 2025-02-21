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В Кремле опровергли потепление отношений с США

21:14 354

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос «Известий» о потеплении отношений с США, заявил, что «до этого еще очередь не дошла».

«Одно дело — диалог между Россией и США, а другое дело — начало сотрудничества в области развития технологий», — сказал он.

Песков отмечал ранее, что для нормализации отношений двух стран нужно преодолеть длинный путь, «починить» их за один день или неделю невозможно.

По мнению президента РФ Владимира Путина, Россия и США находятся в таком положении, что встретиться, «просто чтобы чай, кофе попить, посидеть, поговорить о будущем», недостаточно. «Я с удовольствием встречусь с Дональдом, мы очень давно не виделись», — сказал он 19 февраля, но отметил, что к саммиту нужно тщательно подготовиться по ряду важных для стран вопросов, «в том числе и на украинском треке».

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