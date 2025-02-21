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Российские спецслужбы снова убили генерала Буданова
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Российские спецслужбы снова убили генерала Буданова

Трамп хочет продлить свое правление до 2032 года

новый поворот
Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон
21:12 665

«Good morning, America!». Какдела? Как спалось? В ответ слышу: «Спалось не очень. Мучают фантомные боли в отрезанных членах. Не знаю, как жить дальше».

Ровно месяц назад Трамп пришел к власти, и за этот срок Америка изменилась до неузнаваемости. Десятки тысяч уволенных из федеральных министерств, а сами эти министерства или ликвидируются, или подвергаются глубокой чистке. Но есть и еще радикальные изменения в общественных настроениях. 

Знакомый американец признался мне, что по стране распространяется ползучий страх. Люди перестали обсуждать политику. Страна настолько поляризована, что чиркни спичкой и без мордобоя не обойдется. Кто-то стал судорожно подчищать свои посты в социальных сетях: не приведи господи, заподозрят в нелояльности к властям - накажут.

Кто-то в США стал судорожно подчищать свои посты в социальных сетях: не приведи господи, заподозрят в нелояльности к властям - накажут

И это — Америка, образцовая демократическая страна?

Месяц назад Дональд Трамп считал, что он получил «исторический мандат» на правление в стране и карт-бланш на любые действия. У него в январе был рейтинг в районе 50 процентов.

Однако «медовый месяц», похоже, для него закончился. Рейтинги быстро пошли вниз. Вот последние данные по разным позициям с некоторыми нашими комментариями. Все они –неблагоприятные для президента.

По данным Reuters, Quinnipiac University, CNN и Gallup нынешний комбинированный рейтинг колеблется от 44 до 47 процентов. А число тех, кто не одобряет деятельность Трампа, превышает число тех, кто считает ее правильной и конструктивной. 57 процентов граждан уверено, что он переходит за рамки конституционных полномочий.

Наибольшие разногласия вызвал pardon Трампа экстремистов, которые в январе 2021 года взяли штурмом здание Конгресса. 83 процента сочли этот декрет президента неправильным и лишь 14 процентов выступили в его защиту. Эти настроения охватили и республиканцев — 70 были против такого прощения, за — 27.

Америка раскололась на сторонников и противников Трампа. Хотя число противников медленно, но растет

Не понравилась американцам и ликвидация программы помощи и иностранным государствам (USAID). Конечно, многие пооткрывали рты, узнав, что там были проекты выделения презервативов террористам ХАМАС или организация театра для трансгендеров в Гондурасе. Но большинство решило, что большая часть помощи все же шла на благородные цели. Такие, как поставка продовольствия голодающим африканцам. И поэтому число недовольных этой мерой Трампа составило 59 процентов, 38 - тех, кто ее поддержал.

Казалось бы, какое сельхозрабочим Айовы дело до сворачивания иностранной помощи? Ан нет – дело есть. Как пишет один из разбирающихся в этой тематике блогеров, «фермеры Айовы и прочих штатов с аграрной экономикой продают государству зерно, кукурузу и прочую продукцию для гуманитарной помощи. Это их рабочие места, обороты, доходы, налоги и все прочее». А, стало быть, с разгромом USAID эти фермеры теряют немалую часть доходов.

Идем дальше. Повышение на 15 процентов пошлин на импорт стали и алюминия также не вызвало понимания американской публики: (49 против, 34 – за). А если Трамп, как обещает, введет 25 процентные пошлины на импорт из Канады и Мексики, то тогда число протестующих будет в два раза больше тех, кто ему аплодирует.

Очевидное неприятие населения вызывает и разрушительная деятельность Илона Маска. Его детище – Управление по госэффективности большинство видит, как молоток, которым тот бьет по установившимся десятилетиями американским институтам. А массовые увольнения государственных служащих вызывают протесты по всей стране. «Маск, мы тебя не выбирали!» - говорят ему американцы. Против «терминатора Маска» выступают 54 процента населения. Поддерживают его - 28.

Трампу страшно нравится, что все крупные газеты перепечатали его фото с короной на голове, которое до этого было опубликовано на официальном инстраграм-аккаунте Белого дома

Наконец, то, что затрагивает людей напрямую. «Это экономика, глупец!» - когда-то говорил Билл Клинтон. Экономика, а именно рост цен на продукты вызывают наибольшее непонимание потребителей политикой властей. По данным The Post-Ipsos эту политику не поддерживает 53 процента американцев.

Haqqin.az уже писал о том, какой проблемой в Америке стала цена на куриные яйца. Теперь в США самая высокая цена на яйца в мире. Эксперты говорят, что виной стал птичий грипп, который убил невероятное число кур-несушек. Население понимает причину. Оно не понимает нежелание или неумение властей быстро реагировать на проблему. Трамп занимается всем на свете. Переименовывает заливы. Покушается на Гренландию и Панаму. Угрожает Владимиру Зеленскому. Но он ничего не говорит об инфляции и так беспокоящем людей росте цен на продукты первой необходимости.

«Кто спас страну, тот не нарушает никаких законов», - написал Трамп в своей социальной сети Trust Social, повторяя известную фразу Наполеона Бонапарта. Под спасением он понимает, например, резкое сокращение государственного финансирования Нью-Йорка (города, в котором его признали прошлым летом осужденным преступником). Объявив, что Нью-Йорк «спасен», Трамп написал дальше заглавными буквами LONG LIVE THE KING!: «Да здравствует король!».

Америка в тисках неопределенности

«Королем» Трамп называет себя самого. Это продолжается уже несколько дней. Ему страшно нравится, что все крупные газеты перепечатали его фото с короной на голове, которое до этого было опубликовано на официальном инстраграм-аккаунте Белого дома.

Ну а если король, то о каких конституционных ограничениях в два срока (статья 22 Основного закона) может идти речь?

Не далее как вчера Трамп вновь поднял вопрос о продлении своего правления на третий срок. То есть до 2032 года. Об этом он заявил на приеме для гостей Black History Month, а присутствующие встретили это скандированием: «Еще четыре года!».

Несколько часов спустя один из наиболее рьяных сторонников Трампа, Стив Бэннон, провел пресс-конференцию, где призвал присутствующих хором кричать: «Мы хотим Трампа!». «Люди, подобные Трампу были в американской истории только раз или два, -сказал Бэннон. - Мы все хотим Трампа!».

«Сейчас страна находится на развилке - демократия или диктатура, - говорит Роберт Рейч, прежде возглавлявший Министерство труда. - И сейчас мы движемся быстрее, чем я мог предполагать, к последнему».

Но это — если и не глас вопиющего в пустыне, то он явно представляет меньшинство. Пока.

Где же ты, добрый старый дедушка Байден? «Может быть, «сонный Джо» - это было то, что нам нужно? - спрашивает конгессвумен Жасмин Крокетт. – По крайней мере, тогда Америка могла бы спать по ночам».

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