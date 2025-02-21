Незаконная вырубка деревьев в Загатале: арестован чиновник

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных в связи с фактами незаконной вырубки деревьев на территории Загатальского района, Главное управление по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре возбудило уголовное дело по нескольким статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, в настоящее время проводится предварительное следствие.

Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре.