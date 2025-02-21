Незаконная вырубка деревьев в Загатале: арестован чиновник
В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных в связи с фактами незаконной вырубки деревьев на территории Загатальского района, Главное управление по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре возбудило уголовное дело по нескольким статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, в настоящее время проводится предварительное следствие.
Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре.
В ходе расследования собраны доказательства, на основании которых директор ООО «14-е дорожное эксплуатационное управление» Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Рустам Кямал оглу Пашаев обвиняется по статьям 32.3, 259.4 (организация незаконной вырубки деревьев, причинившей особо крупный ущерб), 309.2 (превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия) и 313 (служебный подлог) Уголовного кодекса. По ходатайству следственного органа и представлению прокурора, осуществляющего процессуальное руководство предварительным расследованием, решением Бинагадинского районного суда он был арестован.
Мухуме Мамедали оглу Гудаеву предъявлены обвинения по статьям 259.4, 32.5, 309.2 и 32.5, 313 Уголовного кодекса. В отношении него следственным органом избрана мера пресечения в виде передачи под контроль полиции.
Расследование продолжается. Общественность будет дополнительно проинформирована о его результатах.