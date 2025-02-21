Россиянин планировал нападение на посольство Израиля

В восточногерманской федеральной земле Бранденбург, граничащей с Берлином, арестован 18-летний гражданин России по подозрению в подготовке тяжкого насильственного деяния по политическим мотивам, представляющего собой угрозу государству. Об этом сообщает полиция Бранденбурга.

AFP уточняет, что задержание подозреваемого было проведено 20 февраля в земельном округе Даме-Шпреевальд при участии федеральной полиции, сотрудников земельного ведомства по уголовным делам Бранденбурга, полиции Берлина и спецназа. 21 февраля административный суд в городе Бранденбург-на-Хафеле выдал ордер на его арест.

Газета Der Tagesspiegel пишет, что мужчина был задержан в аэропорту Берлин-Бранденбург имени Вилли Брандта при попытке покинуть страну.

По информации газеты, речь идет о проживавшем в Потсдаме уроженце Чечни, а целью его нападения, обоснованного исламистскими мотивами, должно было стать посольство Израиля в Берлине.

«По данным следствия, за границей чеченец хотел возобновить подготовку к нападению и приобрести необходимые для этого средства», - говорится в статье Der Tagesspiegel.

Судя по всему, ранее он не попадал в поле зрения полиции в связи с причастностью к насильственным преступлениям.