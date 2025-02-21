В Ходжалы взорвалась мина
В пятницу, 21 февраля, в освобожденном от оккупации селе Улубаба Ходжалинского района произошел подрыв на мине.
Об этом сообщается в совместной информации пресс-служб Министерства внутренних дел, Генеральной прокуратуры и Агентства Азербайджана по разминированию.
Житель Агдамского района Наги Иманов (1963 г.р.) наступил на противопехотную мину в неразминированной зоне. В результате взрыва он получил травму ноги. Проводится расследование в прокуратуре Ходжалинского района.
МВД, Генпрокуратура и ANAMA призывают граждан соблюдать меры безопасности, обращать внимание на предупредительные знаки о минной опасности и не заходить на незнакомые территории.