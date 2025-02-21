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Хакеры взломали крупную криптобиржу: украли более $1 млрд

22:05 1075

Криптобиржа Bybit сообщила о взломе одного из своих холодных кошельков Ethereum, с которого было выведено более $1 млрд в криптовалюте Ethereum (ETH) и других активах, передает РБК.

Первым на подозрительные транзакции обратил внимание криптодетектив ZachXBT — он зафиксировал перевод крупных сумм с кошельков Bybit. Позже CEO биржи Бен Чжоу подтвердил атаку и объяснил, что злоумышленники использовали сложный метод подмены транзакции, который позволил им получить полный контроль над активами.

В отличие от обычных взломов, где хакеры крадут пароли или взламывают серверы, в данном случае атака была направлена на процесс подтверждения транзакций внутри самой системы Bybit. На криптовалютных биржах крупные суммы обычно хранятся на мультиподписных кошельках — это значит, что для перевода средств нужно подтверждение сразу нескольких ответственных лиц, которые «подписывают» транзакцию с помощью своих ключей. Хакеры сумели подменить интерфейс, который подписанты видели перед подтверждением. На экране отображался правильный адрес получателя и привычный интерфейс системы безопасности сервиса Safe (ранее Gnosis Safe), но на самом деле подпись не просто подтверждала перевод, а давала хакерам полный контроль над кошельком.

Как только злоумышленники получили контроль, они перевели средства на неустановленный адрес и начали распределять их по сети. По данным ончейн-аналитиков, украденные активы уже начали перемещаться: более 20 кошельков получили переводы. Хакеры начали переводить украденные средства, включая обмен производных токенов на Ethereum и распределение активов по десяткам адресов, чтобы усложнить их отслеживание.

Bybit заявила, что остальные холодные кошельки не пострадали, а вывод средств работает в обычном режиме. Биржа заверила, что активы клиентов полностью обеспечены один к одному, и, даже если вернуть украденные средства не удастся, убытки будут покрыты за счет платформы.

С момента обнаружения инцидента курс Ethereum снизился на 5%. Bybit продолжает расследование и призывает аналитические компании помочь в отслеживании средств.

Bybit — вторая по торговым объемам криптобиржа после Binance и одна из крупнейших в мире платформ для торговли криптоактивами. В январе 2025 года на нее приходилось более 6% мирового объема торгов криптовалютами.

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