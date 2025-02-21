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Что Эрдоган пообещал Зеленскому?
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Что Эрдоган пообещал Зеленскому?

Киев удивлен «странными» заявлениями Трампа

22:23 1450

Украина открыта для инвестиций США в редкоземельные металлы, но Киев должен иметь экономическую выгоду от сделки и получить гарантии безопасности, заявил советник главы Офиса украинского президента Михаил Подоляк BBC.

По словам Подоляка, Украина удивлена «странными» и «нерациональными» заявлениями Вашингтона, которые «определенно несправедливы».

«Мы удивлены позицией, занятой 47-м американским президентом сегодня. Это немного странно, потому что мы видим его агрессивную риторику в отношении Европы и Украины и его гораздо менее обоснованную риторику в отношении Российской Федерации», — сказал Подоляк.

«Мы удивлены его позицией в целом, потому что она нерациональна по отношению к Российской Федерации, — считает советник Зеленского. — Сегодняшние заявления, которые мы слышим от Соединенных Штатов, определенно рассматриваются Российской Федерацией как средство увеличить расширение своей территории в Украине. Это удивительно для нас, потому что это не путь к миру».

«Президент Украины ищет решения, и мы продолжаем сотрудничать с американцами, чтобы часть нашего оружия и часть наших финансов поступали из Соединенных Штатов, — продолжил он. — Мы готовы открыть инвестиции в мировую промышленность и разработку месторождений полезных ископаемых. Конечно, приоритет отдается нашим американским партнерам».

«Но мы хотим, чтобы это соглашение было идеальным с юридической точки зрения, чтобы это было выгодно как инвестору, так и Украине. Мы хотим получить экономические выгоды от сотрудничества в добыче редкоземельных металлов, но также мы хотим получить гарантии безопасности», — заявил Подоляк.

По его словам, если США откажутся поддерживать Украину, это станет деморализующим фактором для всей Европы и нанесет ущерб репутации США.

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