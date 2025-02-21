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Что Эрдоган пообещал Зеленскому?
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Что Эрдоган пообещал Зеленскому?

«США много потеряют»: резкое заявление Бербок

22:29 1046

Министр иностранных дел Германии и член партии «Зеленые» Анналена Бербок во время предвыборного мероприятия в Потсдаме пообещала «усилить давление» на США в связи с возобновлением официальных контактов между США и Россией по Украине.

«Мы должны показать американцам, что они многое потеряют, если откажутся встать на сторону либеральных демократий Европы. ...Ложный мир, то есть мир, который достигается шантажом или капитуляцией, — это всего лишь дальнейшая подготовка к еще большей войне и насилию. Именно поэтому я буду поддерживать Украину до тех пор, пока она в этом нуждается. Никто не может решать вопросы войны и мира за счет украинцев или нас, европейцев, — и это четкая позиция Германии», — сказала Бербок.

Говоря об американо-немецких отношениях, она добавила: «Ничего еще не решено» и посоветовала сторонникам «не поддаваться на провокации».

23 февраля в Германии пройдут досрочные выборы в Бундестаг. На предвыборном съезде ультраправой партии «Альтернатива для Германии» выступил соратник президента США Дональда Трампа Илон Маск, который призвал «бороться за великое будущее Германии». Позднее, во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности вице-президент США Джей Ди Вэнс раскритиковал руководство европейских стран, в том числе Германии, обвинив их в ограничении свободы слова, отступлении от принципов демократии и поощрении бесконтрольной миграции.

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