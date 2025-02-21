Америка пообещала: при Трампе у Ирана не будет ядерного оружия
США сделают все, чтобы во время второго президентского срока Дональда Трампа не дать Ирану получить ядерное оружие.
Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц, выступая на Конференции консервативных политических действий в Вашингтоне.
«Если у Ирана будет ядерная бомба, возникает реальный вопрос, является ли он рациональным игроком. Он может уничтожить Израиль, нашего союзника. Они могут совершить нападение на весь мир - у них будет ядерный зонтик, чтобы совершать все эти и другие нападения. У них не может быть ядерного оружия. И во время руководства президента Трампа мы сделаем все возможное, чтобы этого не произошло», - уверяет Уолтц.
«Президент недавно подписал указ о возобновлении максимального давления, чтобы держать ногу на шее иранской экономики», - добавил он.
16 февраля Уолтц заявлял, что Трамп «убийственно серьезен» в намерении не дать Ирану получить ядерное оружие. По его словам, все варианты действий в отношении Тегерана на столе у президента, но среди них есть и переговоры с иранским руководством.