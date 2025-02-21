Америка пообещала: при Трампе у Ирана не будет ядерного оружия

«Если у Ирана будет ядерная бомба, возникает реальный вопрос, является ли он рациональным игроком. Он может уничтожить Израиль, нашего союзника. Они могут совершить нападение на весь мир - у них будет ядерный зонтик, чтобы совершать все эти и другие нападения. У них не может быть ядерного оружия. И во время руководства президента Трампа мы сделаем все возможное, чтобы этого не произошло», - уверяет Уолтц.

«Президент недавно подписал указ о возобновлении максимального давления, чтобы держать ногу на шее иранской экономики», - добавил он.

16 февраля Уолтц заявлял, что Трамп «убийственно серьезен» в намерении не дать Ирану получить ядерное оружие. По его словам, все варианты действий в отношении Тегерана на столе у президента, но среди них есть и переговоры с иранским руководством.