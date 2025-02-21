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Что Эрдоган пообещал Зеленскому?

Трамп может приехать к Путину 9 мая

утверждает французский журнал
22:50 385

Французский журнал Le Point со ссылкой на собственные источники утверждает, что Дональд Трамп якобы может приехать в Москву на 9 мая.

«Согласно нашим источникам, девятого мая на московских трибунах должен быть важный гость — Дональд Трамп, рядом с Владимиром Путиным», — пишет издание.

Источники издания утверждают, что стороны могут «праздновать» не столько 9 Мая, сколько их общее «соглашение в мирных переговорах по Украине». «Если все пойдет хорошо для них и для их общего плана, то 9 мая 2025 года станет днем их триумфа, триумфа прежде всего Путина», — говорится в материале.

Также издание утверждает, что, согласно плану спецпредставителя США Кита Келлога, война может завершиться якобы 9 мая.

Ни американская, ни российская стороны пока официально не комментировали эту информацию.

Трамп говорил о том, что договорился с Путиным о личной встрече, после телефонного разговора политиков в начале февраля. Информации о деталях планируемой встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока нет, говорил Песков 18 февраля. 

12 февраля Трамп и Путин поговорили по телефону и договорились о взаимных визитах в Россию и США.

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