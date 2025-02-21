Путин дал совет российскому банку: Сотрудничайте с Маском

Президент РФ Владимир Путин предложил зампреду правления Газпромбанка Дмитрию Зауэрсу объединить усилия в разработке технологий с Илоном Маском.

ТАСС сообщает, что Зауэрс в ходе осмотра выставки на Форуме будущих технологий рассказал российскому президенту об отечественных батареях, которые в том числе используются в ракетно-космической сфере, и о нейрочипах. Зампред правления Газпромбанка назвал их «ответом Илону Маску», так как американский предприниматель занимается разработкой технологий по этим направлениям.

«С Маском объединяйте усилия, - предложил Путин. - Закончит реформировать административные органы в Штатах - займется делом, наукой. Вы с ним сотрудничайте. Мы с ним договариваемся вместе в космосе работать, можем и здесь поработать».