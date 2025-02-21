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В Стамбуле арестован гражданин Узбекистана: готовил нападения на синагоги

23:12 82

В Стамбуле арестован член группировки «Исламское государство», готовивший нападения на синагоги и еврейские школы, сообщают израильские СМИ.

Установлено, что подозреваемый оказался гражданином Узбекистана, въехавшим в Турцию легально. Полиция Стамбула заявила, что подозреваемый Абдулмалик А. получил задание от ИГИЛ совершить крупное нападение на еврейские учреждения.

Полиция установила слежку за подозреваемым и контролировала его действия и контакты. Выяснилось, что он планировал участвовать в акциях против синагог и еврейских школ в Стамбуле. Кроме того, ИГ якобы выбрало этого человека, потому что у него «не было судимости за террористическую деятельность», и поэтому он мог въехать в Турцию из одной из европейских стран.

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