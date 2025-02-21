Разве так сложно навести порядок в системе госзакупок?

Одним из ключевых факторов экономического развития любой страны является целевое и эффективное расходование госбюджета. Государственные закупки обеспечивают реализацию множества инфраструктурных, социальных и экономических проектов, однако их эффективность зависит от прозрачности и конкурентности системы. Несмотря на многочисленные попытки модернизировать в Азербайджане систему закупок, в ней все еще сохраняются серьезные проблемы, включая коррупцию, фаворитизм и неэффективное распределение ресурсов.

Пессимизм предпринимателей Государство стремится устранить эти недостатки посредством цифровизации процессов и усиления контроля, однако предприниматели по-прежнему сталкиваются с бюрократическими барьерами и непрозрачными процедурами. В 2024 году закон «О государственных закупках» Азербайджанской Республики, принятый более двадцати лет назад, наконец-то был заменен новым законом. Однако прошедший год лишь усилил пессимизм предпринимателей. Если ранее существовавшие пробелы и незаконные схемы связывали с устаревшим законодательством, то теперь становится очевидным, что проблема вовсе не в законе. На вопрос, собирается ли предприниматель участвовать в государственных тендерах, почти всегда следует ответ: «Вы знаете, такие дела просто так не делаются!» Так что же заставляет наш бизнес разочаровываться, а добросовестных предпринимателей, готовых предложить государству качественные товары и услуги - уходить из этой сферы? Низкая прозрачность и коррупционные риски Одним из ключевых недостатков остается ограниченный доступ к информации о тендерах. Закрытость системы порождает коррупционные схемы, в результате которых победителями становятся компании, заранее определенные заказчиками. Это приводит к ситуации, когда в тендерах побеждают организации без опыта и репутации, созданные исключительно для «освоения» бюджетных средств. Что же касается электронной тендерной системы, внедренной для повышения прозрачности, то она функционирует с техническими сбоями, что усложняет доступ к информации и ограничивает возможности добросовестных участников.

Законодательные пробелы Несмотря на принятие нового закона «О государственных закупках», проблемы в системе не исчезли. Поскольку законодательство не обеспечивает должного контроля за соответствием цены и качества закупаемых товаров и услуг. Зачастую тендер выигрывает компания, предложившая самую низкую цену, что ведет к закупке некачественной продукции. Более того, нередки случаи поставок контрафактных товаров, что наносит ущерб не только бюджету, но и конечным потребителям. Еще одной проблемой является практика создания тендерных условий под конкретные компании. Это снижает уровень конкуренции, способствует монополизации рынка и ограничивает участие добросовестных поставщиков. Вмешательство президента Слабая система контроля за проведением тендеров позволяет участникам рынка использовать «теневые» схемы. Надзорные органы не всегда оперативно реагируют на жалобы предпринимателей, а затянутые разбирательства приводят к тому, что спорные контракты заключаются без пересмотра решений. В 2024 году Указом президента Азербайджана была создана Государственная служба Азербайджана по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком. Этот шаг подчеркнул важность, которую глава государства придает развитию предпринимательства, защите прав предпринимателей и формированию конкурентной среды. Данный указ также показал, что проблемы, создаваемые старым ведомством и его руководством, не остались без внимания И.Алиева.

Однако новый орган, сформированный на базе кадров старой структуры, пока не только не проявил себя в коренных реформах и защите прав предпринимателей, но и еще больше разочаровал бизнесменов. Предшественник нынешней структуры, Государственная служба по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики во главе с Мамедом Аббасбейли, признала существование серьезных проблем в системе контроля над государственными закупками. По словам Аббасбейли, около 14 процентов протоколов по нарушениям в закупках были аннулированы. Личность, как и деяния самого Мамеда Аббасбейли – отпрыска одного из самых рьяных сторонников лидера антиалиевской оппозиции Расула Гулиева, вообще вызывает массу вопросов, как и досаду. М.Аббасбейли был неоднократным антигероем публикаций haqqin.az, в свете отсутствия даже попыток борьбы с монопольными явлениями в азербайджанской экономике. Порой антигерой и подыгрывал монополистам, не скрывая этого, и говоря об этом вслух. Правда, отпетый сторонник госкапитализма отстаивал право на «естественные монополии», хотя делал это совершенно неестественным образом. С помощью своего дружбана и коллеги – Ахмеда Гасанова, прослывшего «кассовым аппаратом» Службы. Ушел Аббасбейли, но если останется Гасанов, то воз и дальше останется там… Вопрос не к одному Гасанову. Какой результат можно ожидать от системы надзора, если в новом ведомстве продолжают работать кадры, привыкшие к устаревшим методам?