Разве так сложно навести порядок в системе госзакупок?
Одним из ключевых факторов экономического развития любой страны является целевое и эффективное расходование госбюджета. Государственные закупки обеспечивают реализацию множества инфраструктурных, социальных и экономических проектов, однако их эффективность зависит от прозрачности и конкурентности системы.
Несмотря на многочисленные попытки модернизировать в Азербайджане систему закупок, в ней все еще сохраняются серьезные проблемы, включая коррупцию, фаворитизм и неэффективное распределение ресурсов.
Пессимизм предпринимателей
Государство стремится устранить эти недостатки посредством цифровизации процессов и усиления контроля, однако предприниматели по-прежнему сталкиваются с бюрократическими барьерами и непрозрачными процедурами.
В 2024 году закон «О государственных закупках» Азербайджанской Республики, принятый более двадцати лет назад, наконец-то был заменен новым законом. Однако прошедший год лишь усилил пессимизм предпринимателей. Если ранее существовавшие пробелы и незаконные схемы связывали с устаревшим законодательством, то теперь становится очевидным, что проблема вовсе не в законе.
На вопрос, собирается ли предприниматель участвовать в государственных тендерах, почти всегда следует ответ: «Вы знаете, такие дела просто так не делаются!»
Так что же заставляет наш бизнес разочаровываться, а добросовестных предпринимателей, готовых предложить государству качественные товары и услуги - уходить из этой сферы?
Низкая прозрачность и коррупционные риски
Одним из ключевых недостатков остается ограниченный доступ к информации о тендерах. Закрытость системы порождает коррупционные схемы, в результате которых победителями становятся компании, заранее определенные заказчиками. Это приводит к ситуации, когда в тендерах побеждают организации без опыта и репутации, созданные исключительно для «освоения» бюджетных средств.
Что же касается электронной тендерной системы, внедренной для повышения прозрачности, то она функционирует с техническими сбоями, что усложняет доступ к информации и ограничивает возможности добросовестных участников.
Законодательные пробелы
Несмотря на принятие нового закона «О государственных закупках», проблемы в системе не исчезли. Поскольку законодательство не обеспечивает должного контроля за соответствием цены и качества закупаемых товаров и услуг.
Зачастую тендер выигрывает компания, предложившая самую низкую цену, что ведет к закупке некачественной продукции. Более того, нередки случаи поставок контрафактных товаров, что наносит ущерб не только бюджету, но и конечным потребителям.
Еще одной проблемой является практика создания тендерных условий под конкретные компании. Это снижает уровень конкуренции, способствует монополизации рынка и ограничивает участие добросовестных поставщиков.
Вмешательство президента
Слабая система контроля за проведением тендеров позволяет участникам рынка использовать «теневые» схемы. Надзорные органы не всегда оперативно реагируют на жалобы предпринимателей, а затянутые разбирательства приводят к тому, что спорные контракты заключаются без пересмотра решений.
В 2024 году Указом президента Азербайджана была создана Государственная служба Азербайджана по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком. Этот шаг подчеркнул важность, которую глава государства придает развитию предпринимательства, защите прав предпринимателей и формированию конкурентной среды.
Данный указ также показал, что проблемы, создаваемые старым ведомством и его руководством, не остались без внимания И.Алиева.
Однако новый орган, сформированный на базе кадров старой структуры, пока не только не проявил себя в коренных реформах и защите прав предпринимателей, но и еще больше разочаровал бизнесменов.
Предшественник нынешней структуры, Государственная служба по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики во главе с Мамедом Аббасбейли, признала существование серьезных проблем в системе контроля над государственными закупками. По словам Аббасбейли, около 14 процентов протоколов по нарушениям в закупках были аннулированы.
Личность, как и деяния самого Мамеда Аббасбейли – отпрыска одного из самых рьяных сторонников лидера антиалиевской оппозиции Расула Гулиева, вообще вызывает массу вопросов, как и досаду. М.Аббасбейли был неоднократным антигероем публикаций haqqin.az, в свете отсутствия даже попыток борьбы с монопольными явлениями в азербайджанской экономике. Порой антигерой и подыгрывал монополистам, не скрывая этого, и говоря об этом вслух. Правда, отпетый сторонник госкапитализма отстаивал право на «естественные монополии», хотя делал это совершенно неестественным образом. С помощью своего дружбана и коллеги – Ахмеда Гасанова, прослывшего «кассовым аппаратом» Службы. Ушел Аббасбейли, но если останется Гасанов, то воз и дальше останется там…
Вопрос не к одному Гасанову. Какой результат можно ожидать от системы надзора, если в новом ведомстве продолжают работать кадры, привыкшие к устаревшим методам?
Шаги к повышению прозрачности и эффективности
Для исправления сложившейся ситуации необходим комплекс мер, включающий:
- Минимизацию человеческого фактора – расширение цифровизации, автоматизация тендерных процессов и устранение технических сбоев.
- Обеспечение полной открытости информации – доступность данных о закупках для общества и бизнеса.
- Создание независимых аудиторских организаций – контроль за закупками и оперативное рассмотрение жалоб
- Сбалансированный подход к цене и качеству – учет не только минимальной стоимости, но и долговечности, функциональности и соответствия стандартам.
- Совершенствование механизмов надзора – усиление контроля со стороны государственных и независимых структур, ужесточение санкций за коррупционные схемы.
Эффективность государственных закупок – это не только экономия бюджета, но и стимул для развития бизнеса, повышения качества товаров и услуг, а также улучшения делового климата страны. Следует понимать, что без прозрачности и справедливой конкуренции очень сложно рассчитывать на долгосрочный положительный эффект для экономики нашей страны.