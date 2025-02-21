Все больше украинцев положительно относятся к Эрдогану

В Украине выросло положительное отношение к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного социологической группой «Рейтинг» 20-21 февраля 2025 года.

Согласно данным опроса, к президенту Турции положительно относятся 57% украинцев (отрицательно 27%). В динамике положительное отношение украинцев к Эрдогану до 2024 года снижалось, достигнув отметки 39% в октябре, после чего пошло в рост.

К президенту Франции Эммануэлю Макрону положительно относятся 77% украинцев, президенту Польши Анджею Дуде — 72%, председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен — 72%, канцлеру Германии Олафу Шольцу — 58%.

Напомним, что несколько дней назад президент Украины Владимир Зеленский провел в Анкаре переговоры с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. По сообщению турецкой стороны, Зеленский и Эрдоган обменялись мнениями о последних событиях в Украине, обсудили ряд региональных и глобальных вопросов.