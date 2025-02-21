Трамп готов ответить на звонок Зеленского

Президент США Дональд Трамп, несмотря на резкие заявления в адрес украинского лидера Владимира Зеленского, открыт для дальнейших контактов с ним.

Об этом американский лидер заявил в интервью радиостанции Fox News.

«Да, конечно, я отвечу на его звонок», - отметил он, говоря о возможности телефонного разговора с Зеленским.