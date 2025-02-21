Трамп: Нетаньяху хочет продолжать войну, не возражаю

В радиоинтервью Fox News президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намерен продолжать войну в секторе Газа. И хотя это не позволит вернуть всех заложников, Трамп готов поддержать любое решение премьера Израиля . Об этом пишут израильские СМИ.

По словам Трампа, он готов принять любое решение Нетаньяху относительно продолжения сделки с ХАМАС, после того как палестинское движение не вернуло Израилю тело заложницы Шири Бибас.

Трамп добавил, что убийство Кфира и Ариэля Бибасов — варварский акт, в который трудно поверить в современном мире.

«Нетаньяху зол из-за того, что произошло в секторе Газа, и он имеет право сердиться, — добавил Трамп. — Неудивительно, что он хочет вернуться воевать в сектор Газа. Некоторые из заложников находились в очень тяжелом состоянии и выглядели так, будто только что вышли из концлагеря в Германии».

Президент США также вернулся к своему плану переселения жителей из сектора Газа: «Я был удивлен, что Иордания и Египет не приветствовали этот план, в то время как мы предоставляем им миллиарды долларов каждый год».