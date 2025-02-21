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Что Эрдоган пообещал Зеленскому?

Трамп: Нетаньяху хочет продолжать войну, не возражаю

21 февраля 2025, 23:55 769

В радиоинтервью Fox News президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намерен продолжать войну в секторе Газа. И хотя это не позволит вернуть всех заложников, Трамп готов поддержать любое решение премьера Израиля. Об этом пишут израильские СМИ.

По словам Трампа, он готов принять любое решение Нетаньяху относительно продолжения сделки с ХАМАС, после того как палестинское движение не вернуло Израилю тело заложницы Шири Бибас.

Трамп добавил, что убийство Кфира и Ариэля Бибасов — варварский акт, в который трудно поверить в современном мире.

«Нетаньяху зол из-за того, что произошло в секторе Газа, и он имеет право сердиться, — добавил Трамп. — Неудивительно, что он хочет вернуться воевать в сектор Газа. Некоторые из заложников находились в очень тяжелом состоянии и выглядели так, будто только что вышли из концлагеря в Германии».

Президент США также вернулся к своему плану переселения жителей из сектора Газа: «Я был удивлен, что Иордания и Египет не приветствовали этот план, в то время как мы предоставляем им миллиарды долларов каждый год».

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