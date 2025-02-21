Ножевое нападение у мемориала Холокосту: есть жертва

В Берлине в результате нападения у памятника жертвам Холокоста в центре города вечером в пятницу, 21 февраля, тяжело ранен мужчина, он госпитализирован, сообщила полиция в соцсети X.

По сведениям немецких СМИ, неизвестный напал на мужчину с ножом, после чего скрылся. Пока нет признаков того, что нападение связано с мемориалом жертвам Холокоста.