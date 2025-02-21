USD 1.7000
EUR 1.7850
RUB 1.9142
Подписаться на уведомления
Что Эрдоган пообещал Зеленскому?
Новость дня
Что Эрдоган пообещал Зеленскому?

Ножевое нападение у мемориала Холокосту: есть жертва

00:14 629

В Берлине в результате нападения у памятника жертвам Холокоста в центре города вечером в пятницу, 21 февраля, тяжело ранен мужчина, он госпитализирован, сообщила полиция в соцсети X.

По сведениям немецких СМИ, неизвестный напал на мужчину с ножом, после чего скрылся. Пока нет признаков того, что нападение связано с мемориалом жертвам Холокоста.

Место нападения в Берлине

«Жертва - мужчина, получивший ранения от колюще-режущего оружия. Он находится в больнице. Информации о его личности пока нет. Орудие преступления пока не найдено», - сообщил представитель полиции.

Мемориал жертвам Холокоста, спроектированный архитектором Петером Айзенманом, был открыт для широкой публики в мае 2005 года. Комплекс, включающий поле стел и подземный информационный центр, расположен рядом с Бранденбургскими воротами и посвящен памяти шести миллионов евреев, убитых во времена нацистского режима.

Все больше украинцев положительно относятся к Эрдогану
Все больше украинцев положительно относятся к Эрдогану
21 февраля 2025, 23:32 1378
Экс-министр иностранных дел Украины, экс-вице-премьер Вадим Пристайко: «Зеленский хотел убедиться, что друг Эрдоган на твоей стороне»
Экс-министр иностранных дел Украины, экс-вице-премьер Вадим Пристайко: «Зеленский хотел убедиться, что друг Эрдоган на твоей стороне» печатная версия, эксклюзив
21 февраля 2025, 22:45 1908
Трамп хочет продлить свое правление до 2032 года
Трамп хочет продлить свое правление до 2032 года новый поворот
21 февраля 2025, 21:12 3990
Киев удивлен «странными» заявлениями Трампа
Киев удивлен «странными» заявлениями Трампа
21 февраля 2025, 22:23 2811
Незаконная вырубка деревьев в Загатале: арестован чиновник
Незаконная вырубка деревьев в Загатале: арестован чиновник
21 февраля 2025, 21:24 2040
Трамп: Зеленский не важен на переговорах, а «Россия не виновата»
Трамп: Зеленский не важен на переговорах, а «Россия не виновата» новость дополнена
21 февраля 2025, 20:25 4705
Белый дом анонсировал: Зеленский скоро подпишет сделку
Белый дом анонсировал: Зеленский скоро подпишет сделку обновлено 19:59
21 февраля 2025, 19:59 7663
Почти как на Нью-Йоркской бирже: «наезд-отскок»… и нет Украины
Почти как на Нью-Йоркской бирже: «наезд-отскок»… и нет Украины главная тема
21 февраля 2025, 16:23 5844
Снег в Баку: число пострадавших растет
Снег в Баку: число пострадавших растет обновлено 15:17
21 февраля 2025, 15:17 11874
Россия может отдать замороженные активы на восстановление Украины, но есть условия
Россия может отдать замороженные активы на восстановление Украины, но есть условия
21 февраля 2025, 19:48 4414
Али Асадов собрал чиновников
Али Асадов собрал чиновников
21 февраля 2025, 19:31 2831

ЭТО ВАЖНО

Все больше украинцев положительно относятся к Эрдогану
Все больше украинцев положительно относятся к Эрдогану
21 февраля 2025, 23:32 1378
Экс-министр иностранных дел Украины, экс-вице-премьер Вадим Пристайко: «Зеленский хотел убедиться, что друг Эрдоган на твоей стороне»
Экс-министр иностранных дел Украины, экс-вице-премьер Вадим Пристайко: «Зеленский хотел убедиться, что друг Эрдоган на твоей стороне» печатная версия, эксклюзив
21 февраля 2025, 22:45 1908
Трамп хочет продлить свое правление до 2032 года
Трамп хочет продлить свое правление до 2032 года новый поворот
21 февраля 2025, 21:12 3990
Киев удивлен «странными» заявлениями Трампа
Киев удивлен «странными» заявлениями Трампа
21 февраля 2025, 22:23 2811
Незаконная вырубка деревьев в Загатале: арестован чиновник
Незаконная вырубка деревьев в Загатале: арестован чиновник
21 февраля 2025, 21:24 2040
Трамп: Зеленский не важен на переговорах, а «Россия не виновата»
Трамп: Зеленский не важен на переговорах, а «Россия не виновата» новость дополнена
21 февраля 2025, 20:25 4705
Белый дом анонсировал: Зеленский скоро подпишет сделку
Белый дом анонсировал: Зеленский скоро подпишет сделку обновлено 19:59
21 февраля 2025, 19:59 7663
Почти как на Нью-Йоркской бирже: «наезд-отскок»… и нет Украины
Почти как на Нью-Йоркской бирже: «наезд-отскок»… и нет Украины главная тема
21 февраля 2025, 16:23 5844
Снег в Баку: число пострадавших растет
Снег в Баку: число пострадавших растет обновлено 15:17
21 февраля 2025, 15:17 11874
Россия может отдать замороженные активы на восстановление Украины, но есть условия
Россия может отдать замороженные активы на восстановление Украины, но есть условия
21 февраля 2025, 19:48 4414
Али Асадов собрал чиновников
Али Асадов собрал чиновников
21 февраля 2025, 19:31 2831
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться