Ножевое нападение у мемориала Холокосту: есть жертва
В Берлине в результате нападения у памятника жертвам Холокоста в центре города вечером в пятницу, 21 февраля, тяжело ранен мужчина, он госпитализирован, сообщила полиция в соцсети X.
По сведениям немецких СМИ, неизвестный напал на мужчину с ножом, после чего скрылся. Пока нет признаков того, что нападение связано с мемориалом жертвам Холокоста.
«Жертва - мужчина, получивший ранения от колюще-режущего оружия. Он находится в больнице. Информации о его личности пока нет. Орудие преступления пока не найдено», - сообщил представитель полиции.
Мемориал жертвам Холокоста, спроектированный архитектором Петером Айзенманом, был открыт для широкой публики в мае 2005 года. Комплекс, включающий поле стел и подземный информационный центр, расположен рядом с Бранденбургскими воротами и посвящен памяти шести миллионов евреев, убитых во времена нацистского режима.