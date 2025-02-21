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Что Эрдоган пообещал Зеленскому?

Америка давит на Ирак: требует возобновить экспорт курдской нефти

00:34 255

Администрация президента США Дональда Трампа оказывает давление на Ирак, требуя разрешить возобновление экспорта курдской нефти, в противном случае Багдаду грозят санкции наряду с Ираном.

Об этом агентству Reuters сообщили восемь источников.

Быстрое восстановление экспорта из Иракского Курдистана помогло бы компенсировать возможное сокращение поставок иранской нефти, экспорт которой Вашингтон стремится свести к нулю в рамках кампании Трампа по «максимальному давлению» на Тегеран.

Американское правительство заявило, что хочет изолировать Иран от мировой экономики и лишить его нефтяных доходов, чтобы затормозить развитие иранской ядерной программы.

Министр нефти Ирака объявил, что экспорт из Курдистана возобновится уже на следующей неделе. Это станет завершением почти двухлетнего конфликта, который привел к сокращению поставок более 300 тысяч баррелей нефти в день через Турцию на мировые рынки.

Reuters пообщался с восемью источниками в Багдаде, Вашингтоне и Эрбиле (столице иракского Курдистана), которые сообщили, что ключевой причиной этого решения стало усиление давления со стороны администрации США.

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