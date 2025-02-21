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Что Эрдоган пообещал Зеленскому?
Новость дня
Что Эрдоган пообещал Зеленскому?

Министры обороны Европы проведут экстренное совещание

00:38 291

Франция и Эстония организуют экстренную видеоконференцию министров обороны европейских стран, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Агентство пишет, что в конференции примут участие представители минобороны Великобритании, Италии, Польши и других стран. Кроме них в конференции примут участие представители ООН и НАТО.

В этот же день глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибудет в Киев, сообщил представитель ЕК Стефан де Кеерсмакер. Глава ЕК встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и вместе с ним возглавит заседание коллегии еврокомиссаров и правительства страны. Кроме того, в Брюсселе пройдет встреча глав МИД стран ЕС.

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