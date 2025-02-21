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Граждан Армении задержали по делу о подрыве Армена Саркисяна

00:59 679

В Москве задержали двух граждан Армении по делу об убийстве главы «федерации бокса «ДНР», основателя батальона спецназначения «АрБат» Армена Саркисяна. Об этом пишет RT.

Брат одного из фигурантов сообщил, что 44-летний Арман П. и 61-летний Грачья П. были задержаны почти две недели назад.

«Мы до конца не знаем, за что задержали брата. Нам удалось с ним связаться, он передал, что его подозревают во взрыве в Москве. Адвоката у него нет», — сообщил в беседе с RT брат Армана П.

Источник RT, близкий к следствию, сообщил, что на месте взрыва было найдено тело предполагаемого подрывника. При первичном осмотре специалисты установили, что на вид мужчине 45 лет, у него короткие тёмные волосы, залысины, карие глаза и выдающийся нос. Из особых примет — бледная татуировка в виде меча на левой голени, добавил собеседник RT.

Задержанные родились и выросли в Вагаршапате, много лет работали в России. Известно, что Грачья преподавал спортивно-бальные танцы, Арман у него учился еще в Армении. Ни кто-либо из задержанных, ни предполагаемый подрывник М. не находились в розыске на территории России и Армении, выяснил RT.

«Упомянутые лица не разыскиваются правоохранительными органами Республики Армения», — сообщили в МВД Армении. В ведомстве не стали комментировать информацию о том, были ли они задержаны на территории РФ.

В посольство Армении в Москве также не поступала информация от российских правоохранителей о задержании граждан их страны в связи со взрывом в ЖК.

В Следственном комитете России заявили, что пока не будут комментировать ход расследования дела об убийстве в «Алых парусах».

Взрыв в «Алых парусах» произошел в начале февраля. В результате погибли три человека — Армен Саркисян, его охранник и сам преступник (предположительно, он был смертником).

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