Граждан Армении задержали по делу о подрыве Армена Саркисяна

Брат одного из фигурантов сообщил, что 44-летний Арман П. и 61-летний Грачья П. были задержаны почти две недели назад.

В Москве задержали двух граждан Армении по делу об убийстве главы «федерации бокса «ДНР», основателя батальона спецназначения «АрБат» Армена Саркисяна. Об этом пишет RT.

«Мы до конца не знаем, за что задержали брата. Нам удалось с ним связаться, он передал, что его подозревают во взрыве в Москве. Адвоката у него нет», — сообщил в беседе с RT брат Армана П.

Источник RT, близкий к следствию, сообщил, что на месте взрыва было найдено тело предполагаемого подрывника. При первичном осмотре специалисты установили, что на вид мужчине 45 лет, у него короткие тёмные волосы, залысины, карие глаза и выдающийся нос. Из особых примет — бледная татуировка в виде меча на левой голени, добавил собеседник RT.

Задержанные родились и выросли в Вагаршапате, много лет работали в России. Известно, что Грачья преподавал спортивно-бальные танцы, Арман у него учился еще в Армении. Ни кто-либо из задержанных, ни предполагаемый подрывник М. не находились в розыске на территории России и Армении, выяснил RT.

«Упомянутые лица не разыскиваются правоохранительными органами Республики Армения», — сообщили в МВД Армении. В ведомстве не стали комментировать информацию о том, были ли они задержаны на территории РФ.

В посольство Армении в Москве также не поступала информация от российских правоохранителей о задержании граждан их страны в связи со взрывом в ЖК.

В Следственном комитете России заявили, что пока не будут комментировать ход расследования дела об убийстве в «Алых парусах».

Взрыв в «Алых парусах» произошел в начале февраля. В результате погибли три человека — Армен Саркисян, его охранник и сам преступник (предположительно, он был смертником).