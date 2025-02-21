Зеленскому «советуют» не ссориться с Трампом

Об этом польский президент сообщил в своем аккаунте в X, рассказав о состоявшемся телефонном разговоре с Зеленским.

«Мы провели откровенный разговор после недавних встреч с генералом Китом Келлогом и других событий. Я передал Владимиру Зеленскому нашу неизменную убежденность в том, что единственным путем к прекращению кровопролития и установлению долгосрочного мира в Украине остается поддержка Соединенных Штатов. Именно поэтому я предложил президенту Зеленскому сохранять курс на спокойное и конструктивное взаимодействие с Дональдом Трампом», — заявил Дуда.

Польский президент выразил уверенность, что основой переговорной стратегии США являются «добрая воля и честность», Трамп, по его мнению, «руководствуется чувством глубокой ответственности за глобальную стабильность и мир».

Заявление Дуды прозвучало на фоне жестких заявлений Трампа и его окружения в отношении Украины. Это произошло после первых с начала войны мирных переговоров между представителями США и России, которые состоялись 18 февраля. Киев и европейские партнеры не были приглашены к участию в этих переговорах, что вызвало недовольство в украинской столице.