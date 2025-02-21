Трамп заявил, что Путину и Зеленскому необходимо встретиться

Президентам России и Украины Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому необходимо встретиться для обсуждения остановки войны в Украине. Так считает глава администрации США Дональд Трамп.

«Мне кажется, что президент Путин и президент Зеленский должны встретиться», - сказал Трамп журналистам в Белом доме при подписании своих новых указов.

Он в очередной раз заверил, что выступает за прекращение войны РФ против Украины, в том числе по соображениям гуманности.

Трамп сообщил, что уже во вторник, 25 февраля, состоится новый тур переговоров США и РФ в Саудовской Аравии. Выступая во время приведения к присяге своего нового министра торговли, он заверил, что хочет видеть прекращение огня и соглашение между сторонами.