Трамп уклонился от ответа на вопрос о Путине

Несколько дней назад президент США Дональд Трамп резко раскритиковал своего украинского коллегу Владимира Зеленского за то, что тот «отказывается проводить выборы» главы государства, назвав его «диктатором без выборов».

В пятницу, 21 февраля, корреспондент Agence France-Presse спросил президента США, когда тот общался с журналистами, считает ли он «диктатором» президента РФ Владимира Путина.

Трамп уклонился от ответа на этот вопрос. Вместо этого он сказал: «Я думаю, что президенту Путину и президенту Зеленскому нужно встретиться. Потому что знаете что? Мы хотим остановить убийства миллионов людей».