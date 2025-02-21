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Что Эрдоган пообещал Зеленскому?
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Что Эрдоган пообещал Зеленскому?

Трамп уклонился от ответа на вопрос о Путине

02:40 670

Несколько дней назад президент США Дональд Трамп резко раскритиковал своего украинского коллегу Владимира Зеленского за то, что тот «отказывается проводить выборы» главы государства, назвав его «диктатором без выборов».

В пятницу, 21 февраля, корреспондент Agence France-Presse спросил президента США, когда тот общался с журналистами, считает ли он «диктатором» президента РФ Владимира Путина.

Трамп уклонился от ответа на этот вопрос. Вместо этого он сказал: «Я думаю, что президенту Путину и президенту Зеленскому нужно встретиться. Потому что знаете что? Мы хотим остановить убийства миллионов людей».

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