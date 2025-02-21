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Что Эрдоган пообещал Зеленскому?
Новость дня
Что Эрдоган пообещал Зеленскому?

Киев атакован

03:09 507

В результате атаки беспилотников в Бориспольском районе Киевской области Украины погиб мужчина, передают украинские СМИ со ссылкой на сообщение областной государственной администрации.

«В результате вражеской атаки БпЛА в Бориспольском районе на железнодорожном переезде погиб 60-летний мужчина. Смерть наступила до прибытия медиков. Также в результате вражеской атаки в районе горит складское помещение, ликвидация пожара продолжается», - сказано в сообщении.

Также в Соломенском районе Киева упали обломки сбитого беспилотника, сообщил мэр города Виталий Кличко. «В Соломенском районе, где упали обломки БПЛА, пожар на территории частной застройки. Есть разрушения. Спасатели работают на месте», - добавил он.

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