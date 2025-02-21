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В Баку стартует Кубок мира

Приехал 2-кратный олимпийский чемпион; видео
Отдел спорта
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Сегодня на Национальной гимнастической арене в Баку начнется Кубок мира по прыжкам на батуте и тамблингу.

В соревнованиях примут участие гимнасты и гимнастки из 16 стран. В сборной Азербайджана следует выделить участницу Олимпиады в Париже Сельджан Махсудову, а также мужскую команду по тамблингу.

В Баку прибыли 2-кратный олимпийский чемпион из Беларуси Иван Литвинович, его соотечественница, серебряный призер Игр в Париже Виолетта Бордиловская, 2-кратная чемпионка мира из Японии Хикару Мори и другие известные спортсмены.

Сегодняшний день будет полностью посвящен квалификации. Соревнования начнутся в 9 утра. В 13:15 пройдет церемония открытия кубка мира. Финалы состоятся в воскресенье.

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